Van’da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği ile birlikte Edremit ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 60 paket halinde 62 kilogram 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahıs gözaltına alındı.