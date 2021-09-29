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Van’da 60 kilo esrar ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde yapılan arazi aramasında 60 kilo esrar ele geçirildi.

Asayiş 29.09.2021, 13:31
Van’da 60 kilo esrar ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde yapılan arazi aramasında 60 kilo esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 28 Eylül 2021 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Saray ilçesi Bakışık Mahallesi’nde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arazi aramasında 60 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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