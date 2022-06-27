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Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.

Asayiş 27.06.2022, 09:11
Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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