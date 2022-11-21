Van’da 57 olayın failleri tespit edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşanan 57 olayı aydınlattı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, 1-18 Kasım tarihleri arasında kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiği toplam 57 olayı aydınlattı. Delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi titizlikle muhafaza ederek incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderen İl Jandarma Komutanlığı, çalışmalar neticesinde 2 kasten öldürme, 4 kasten yaralama, 5 tehdit, 9 mala zarar verme, 31 hırsızlık ve 6 dolandırıcılık olayının faillerini belirledi. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.