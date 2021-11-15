Van’da 557 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 557 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 557 kilo 350 gram eroin, 919 gram esrar, 1 kilo 900 gram afyon sakızı, 3 kilo 125 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 37 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.