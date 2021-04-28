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Van’da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 28.04.2021, 10:10
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Van’da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Alınan bilgi üzerine, 28 Nisan 2021 tarihinde şüphelinin Gülyolu Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınmış, adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.
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