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Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken, 14 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Asayiş 27.09.2021, 11:52
Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken, 14 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 51 kilo 300 gram eroin, 3 kilo 62 gram metamfetamin, 465,9 gram esrar ve 51 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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