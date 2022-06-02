Van’da 5 köpek kediyi parçalayarak öldürdü

Van’ın İpekyolu ilçesinde başıboş 5 köpeğin kediyi parçalayarak öldürdüğü görüntüler dehşete düşürdü.

Van’da sokaklarda başıboş gezen köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sokak köpeklerinin hedefi ise bu kez bir kedi oldu. İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan köpek saldırısı dehşete düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 sokak köpeğinin kediyi yakalayarak parçaladığı görüntüler yer aldı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelirken parçalanmış kedi cesedini gören esnaf ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen esnaf, görüntüler karşısında şoke oldu.

“Kedinin parçalanarak can verdiğini gördüm”

Erkan İlbilgi isimli vatandaş, sabah iş yerine gelirken parçalanmış bir kedi leşiyle karşılaştığını belirtti. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlerken şoke olduğunu ifade eden İlbilgi, “Kedi vahşice köpek saldırısına uğramıştı. Kedinin parçalanarak can verdiğini gördüm. Daha sonra belediye yetkilileriyle görüşerek parçalanmış kedi cesedinin alınmasını istedim. Talebim üzerine buraya gelen ekipler cesedi alıp götürdü” dedi.

Sitelerin yoğunlukta olduğu sokakta küçük çocukların kendi başlarına öğrenci servisine bindiğini dile getiren İlbilgi, muhtemel köpek saldırılarına karşı bir çözüm üretilmesini istedi.