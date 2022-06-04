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Van’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş 04.06.2022, 17:26
Van’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince Saray ilçesi kırsalında müşterek arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araziye gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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