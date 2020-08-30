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Van’da 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi
VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE 4 KİLO 155 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 30.08.2020, 08:56
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Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kilo 155 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 65 plakalı otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın katıldığı detaylı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan doğal boşluklara zulalanmış 10 paket halinde toplam 4 kilo 155 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.S.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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