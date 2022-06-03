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Van’da 39 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Asayiş 03.06.2022, 18:02
Van’da 39 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 27 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 39 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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