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Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Van’ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Asayiş 05.09.2022, 12:13
Van’ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.49 sıralarında merkez üstü Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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