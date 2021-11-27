Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.