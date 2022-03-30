Van’da 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, " 24-30 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 2,56 gram metamfetamin, 18 kilo 403 gram eroin, 16 kilo 9 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 9 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.