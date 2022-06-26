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Van’da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 01:01
Van’da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle otogar kavşağına bir vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aynı saatlerde Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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