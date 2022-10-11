Van’da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin gizle bölmesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 11 Ekim 2022 tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Özalp ilçesinde bir şahsın göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda evin bahçe kısmında bulunan ve özel olarak hazırlanmış sığınak içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayına organizatörlük yaptığı değerlendirilen ev sahibi dâhil 3 şahıs gözaltına alınmış olup, yakalanan göçmenler hakkında gerekli işlemlere başlatıldı” denildi.