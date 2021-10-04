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Van’da 24 organizatör hakkında işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 13 operasyonda 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 04.10.2021, 10:56
Van’da 24 organizatör hakkında işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 13 operasyonda 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 13 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 464 bin 983 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca da el konulmuştur” denildi.

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