Van’da 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Aralık 2021 günü saat 02.00 sıralarında Çaldıran ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 24 kilo 450 gram eroin, 2 kilo 010 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.