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Van’da 24 adet külçe gümüş ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 519 adet cep telefonu ve 24 adet külçe gümüş ele geçirildi.

Asayiş 11.10.2021, 10:08
Van’da 24 adet külçe gümüş ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 519 adet cep telefonu ve 24 adet külçe gümüş ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 519 adet cep telefonu, 24 adet külçe gümüş (99 kilo 940 gram), 497 adet cep telefonu aksesuarı, 140 paket sigara, 62 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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