Van’da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.