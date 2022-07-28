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Van’da 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 28.07.2022, 16:59
Van’da 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir aparmanın dairesinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri yapılmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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