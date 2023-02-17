Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca 1-16 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda 440 düzensiz göçmen, 40 göçmen kaçakçısı yakalanırken, kaçak göçmenleri taşıyan 23 araca el konuldu. Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçıları için gerekli adli işlemler başlatıldı. 11 göçmen kaçakçısı tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi” denildi.