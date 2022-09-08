Van’da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Van’da polis ekiplerinin ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Vali Mithat Bey Mahallesi’ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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|1. Beşiktaş
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|13
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|4
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|10
|7. Galatasaray
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|6
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|5
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|4
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|1
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|1
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|1
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|O
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|4
|10
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|9
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
|6
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|3
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|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0