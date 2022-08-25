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Van’da 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin, Van’da tek seferde yakalanan en fazla metamfetamin miktarı oldu.
Asayiş 25.08.2022, 18:52
Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin, Van’da tek seferde yakalanan en fazla metamfetamin miktarı oldu.
Gençleri zehirleyen ve terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi Sualtı mahallesi kırsalında yapılan operasyonda 153 kilogram metamfetamin ile 154 kilogram toz esrar ele geçirildi. Yakalanan 153 kilogram metamfetamin, Van’da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olarak kaydedildi.
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