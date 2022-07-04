banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Van’da 150 adet av tüfeği ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş 04.07.2022, 21:42
Van’da 150 adet av tüfeği ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Yorumlar (0)
23°
açık