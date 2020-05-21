Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde ‘Bozo’ isimli köpeğin de katıldığı aramada 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo’nun da katıldığı detaylı aramada; aracın sol arka ile sol ön yolcu koltuğu arasındaki çuval içerisinde 28 paket halinde toplam 14 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.