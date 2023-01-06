Van’da 12 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Van’da jandarma ekiplerince 12 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 12 ayrı adreste arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda 54 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 gram esrar, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hap, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 10 şüphelinin tamamı tutuklanarak Van T Tipi Cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam edecektir” denildi.