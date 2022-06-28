Van’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelede aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik titizlikle yürütülen sokak çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.