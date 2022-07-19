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Van’da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da bir araçta yapılan aramada 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 19.07.2022, 16:29 19.07.2022, 16:51
Van’da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Bobi ile yapılan aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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