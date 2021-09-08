banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Van’da 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla ektiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 08.09.2021, 10:48
Van’da 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla ektiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 07 Eylül 2021 tarihinde Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi, Tüzek mezrası kırsal alanında PKK/KCK terör örgütünün finansman kaynağı elde etmek amacıyla ektiği değerlendirilen 1.700.000 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Kenevir ekimini yapan şahıs/şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ele geçirilen kenevir ile ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat gereği delil maksatlı numune alınarak diğer kenevirler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0