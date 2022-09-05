Van’da 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.