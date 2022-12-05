Van’da 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.