Vananın kapatılmasına kızdı, musluğu söküp götürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binanın girişinde vananın kapatılması yüzünden su dolduramayan şahıs, musluğu söküp götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şahsın musluğu söktükten sonra yan taraftaki musluktan bidonunu doldurduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde işyeri bulunan Emre Akıncı, bina sakinlerinin de kullanabileceği şekilde evinden boru döşettirip bina girişine bir musluk taktırdı. Dün sabah işyerine giderken musluğun yerinde olmadığını gören Akıncı, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde su bidonuyla gelen bir kişinin bidonu doldurmak için musluğu açtığında su gelmediğini görünce etrafı iyice kontrol ettiği, ardından da musluğu söküp götürdüğü görüldü. Aynı kişinin yan binanın girişinde bulunan çeşmeden bidonu doldurduktan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği gözlendi.

"Sürekli açık bırakılıyordu"

Musluğu sadece kendilerinin değil bina sakinlerinin de kullanımı için taktıklarını belirten Emre Akıncı, “Son günlerde musluk sürekli açık bırakılıyor, su boşa akıyordu. Bu durum yüzünden zaman zaman kardeşimle tartıştık. Çözüm olarakta yukarıdan vanayı kapatmayı bulduk. Dün sabah işe gitmek için evden çıktığımda musluğun yerinde olmadığını gördüm. Hemen güvenlik kamerasını izlemeye başladım. Bir şahsın elinde su bidonu ile geldiğini, bidonu doldurmak için musluğu açtığında su gelmemesi üzerine musluğu söküp götürdüğünü gördüm. Şahıs, daha sonra yan komşunun musluğundan su doldurup geri gidiyor” dedi.