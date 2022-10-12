Van’a şehit ateşi düştü

Van’ın Gevaş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Han, Kuzey Irak’ta mayına basarak şehit oldu.

Gevaş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Han (25) Kuzey Irak’ta mayına basarak şehit oldu. Kaymakam Bayram Yıldız, mahalle muhtarı ile askeri yetkililer, İbrahim Han’ın şehadet haberini Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi’nde ikamet eden ailesine verdi. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, bir ambulansta evin önünde hazır bekletiliyor. İlçe halkı şehadet haberini alır almaz şehit ailesinin evine akın etti.

Yaklaşık 2 yıldır Kuzey Irak’ta görev yapan şehit İbrahim Han bekar olup, ikisi kız 4 kardeşi var.

(EKİP-ŞAK-