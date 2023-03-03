Van ve Bitlis emniyetinden ‘bahar temizliği’

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde 313 personelin katılımıyla düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı operasyon, ‘bahar temizliği’ olarak adlandırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organizatörlerin göçmenleri aldıkları güzergahları belirlediklerini ve yapılan teknik takiplerin ise 6 aylık bir çalışmayı kapsadığını söyledi. Van’ın İran’a olan sınırının 290 kilometre olduğunu hatırlatan yetkililer, bu sınırın Çaldıran ve Özalp tarafının büyük bölümünde kaçak göçmenlere karşı duvar örüldüğünü, Saray ve Başkale ilçeleri kısmının da 2024’te bitirileceğini açıkladı.

Bugün yapılan operasyonun yanı sıra 2023 yılının ilk üç ayında sadece Van İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak göçmenlere yönelik 34 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar çerçevesinde 96 organizatörün yakalandığı ve bunların 26’sının tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, söz konusu operasyonda 10 adet kara aracına da el konulduğu bildirildi.