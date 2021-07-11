Van Valiliğinden 11 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açıklama

Van Valiliği, Muradiye ilçesinde 1 organizatör ile 11 göçmenin hayatını kaybettiği, 26 göçmenin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, aracın sahibinin gözaltına alındığını açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Muradiye ilçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada 1’i organizatör Cüneyit Avar olmak üzere 12 düzensiz göçmenin

vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi.