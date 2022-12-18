Van sınır hattında bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde bin 500 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde bin 500 paket sigara ele geçirdi” ifadelerine yer verdi.