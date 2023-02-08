Van polisi 43 saat sonra 2 vatandaşı daha tekbirlerle enkaz altından sağ çıkardı

Van Emniyet Müdürlüğü ’Polis Arama Kurtarma’ ekipleri, 43 saat sonra 2 vatandaşı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’da meydana gelen depremler sonrası bölgeye önceki gün gönderilen 41 personel ve 6 araca takviye olarak bugün de 61 personel ve 14 araç görevlendirildi. Bölgeye sevk edilen Polis Arama Kurtarma ekipleri, Malatya’da yapılan arama kurtarma çalışmalarında depremin ardından 43 saat sonra 2 vatandaşı daha enkaz altından tekbirlerle sağ olarak kurtardı.

Depremden sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında toplam 9 vatandaşı sağ olarak kurtarıldı. Görevlendirilen personel ile birlikte vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Van Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından toplanan 120 bin TL değerinde yardım kolisi ile içlerinde uyku tulumu, yağmurluk, kampet, mat, soğuk iklim çadırı, hidrolik kapı açma setlerinin yanı sıra battaniye, çorap, mont gibi giyim malzemeleri ve kuru gıda, çay, bebek maması gibi gıda malzemelerinin bulunduğu 2 kamyon ve 3 otobüs afet bölgelerine gönderildi.