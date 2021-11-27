Van merkezli torbacı operasyonu: 13 tutuklama

Van’ın Erciş ilçesi merkezli ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT ve İSTH ekiplerince KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmaların ardından operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Van merkez, Erciş ve Ağrı’nın Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda ise 740 gram kubar esrar, 275 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 26 adet captagon hap, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan K.A., C.A., Ö.B., İ.S., Ü.D., A.T., N.D., S.E., K.H.K., Ş.B., Y.D., E.K. ve C.B. isimli 13 şüphelinin Erciş İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.