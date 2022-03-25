Van merkezli terör operasyonu: 15 tutuklama

Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi ve terör faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek ve Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından, 15 Mart 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Van merkezli (Van, Şırnak) icra edilen operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tamamlanan işlemlerin ardından 21 şahıs 24 Mart 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup 15’i tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.