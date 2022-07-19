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Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi’nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Asayiş 19.07.2022, 20:23
Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi’nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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