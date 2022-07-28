banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Van Hurdacılar Sitesinde yangın

Van Hurdacılar Sitesinde çıkan yangında bir şirkete ait hurdalık malzemeler küle döndü.

Asayiş 28.07.2022, 13:03
Van Hurdacılar Sitesinde yangın

Van Hurdacılar Sitesinde çıkan yangında bir şirkete ait hurdalık malzemeler küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Van Hurdacılar Sitesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı hurda malzemeler alev almaya başladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Toplanan hurdalık malzemelerin yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
30°
açık