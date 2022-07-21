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Van Gölü’ne giren çocuklardan 3’ünün cansız bedeni bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 2’si kardeş 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Asayiş 21.07.2022, 17:47
Van Gölü’ne giren çocuklardan 3’ünün cansız bedeni bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 2’si kardeş 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü’ne giren 6 çocuktan 3’ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3’ü de kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede ilk etapta yapılan aramada Polat Özister (16) ve Muhammed Gürhan’ın (14) cansız bedenine ulaşılırken, Berkay Özister (14) ise bir saatlik çalışmanın ardından cansız bedeni bulundu.

Olay yerine gelen Özister kardeşlerin ailesi gözyaşı dökerken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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