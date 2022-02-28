Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi

Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Bölge Adliyesindeki mesaisini tamamlayıp eşiyle evine doğru gitmekte olan Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, İskele Caddesi Suvaroğlu Kavşağı’nda seyir halinde olan açık kasa hurda eşya taşıyan bir kamyonetin alev aldığını fark etti. Savcı Erden, arabasını park ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren Savcı Erden, sürücünün de hayatını kurtardı.

Araç sürücüsü ve olay yerine gelen vatandaşlar, bir faciayı önleyen Savcı Soner Erden’e teşekkür etti.