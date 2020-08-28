banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
2020 fındık fiyatları için flaş açıklama
"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’
’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi

"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

KENDİLERİNİ VALİ OLARAK TANITIP ENGELLİLER İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE ALACAKLARINI SÖYLEYEREK YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş 28.08.2020, 14:01
2
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Konya’da gazetelerdeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, kendilerini vali olarak tanıtıp vatandaşlardan, iş adamlarından ve çeşitli kurumlardan engelliler için tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandıran çete polisin Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonla çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. (65) ile sözde özel kalemi olan S.B. (41) ve K.A.’yı (47) tespit etti. Şüphelilerin birçok ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, şüphelilerin bağlantılarını da belirledi. Polis ekipleri, delilerin tamamlanmasının ardından Konya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gazetelerdeki ölüm ilanları ve valilik kararnamelerini takip ediyorlar

Operasyon kapsamında, kendisin vali olarak tanıtan H.A. ile birlikte aralarında sözde özel kalemleri ve uzman çavuş İ.A.’nın da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle kamu kurumlarını, iş adamlarını ve belediyeleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin gazetedeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, vatandaşlardan ve belediye gibi çeşitli kurumlardan para talep ettiği belirtildi.

Tapu müdürlüğünü vali gibi arayarak mağdurun işlemlerini hızlandırdılar

Şüphelilerin dolandırmak için aradığı bir kişinin tapu müdürlüğünde olduğu sırada, tapu müdürlüğünün arayıp kendisini vali gibi göstererek işlemlerini hızlandırdığı ve ardından aradığı kişiyi dolandırdığı belirtildi. Şüphelilerden birinin ise yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 41 suç kaydının olduğunu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

“Yine çıksam yine yaparım”

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden çete lideri olduğu iddia edilen H.A. gazetecilerin "pişman mısınız" sorusuna, “Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım” dedi.

Şüphelilerin, valilik kararnamelerini takip ederek il valisi atandıktan hemen sonra iş adamlarını aradıkları böylelikle daha çok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25