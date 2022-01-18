Valilikten petrol boru hattındaki patlamayla ilişkin açıklama: “Olay yerine yakın hat vanaları kapatıldı”

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş Valiliği, Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası petrol akışının durdurularak, olay yerine en yakın hat vanalarının kapatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı mevkiinde petrol boru hattında meydana gelen patlama ve patlama sonrası çıkan yangın ile ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında Irak - Türkiye ham petrol boru hattının yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş, patlama sonucu yangın çıkmıştır. BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı BOTAŞ acil müdahale ekipleri ve ilgili birimler tarafından müdahale edilmektedir. Herhangi can kaybının bulunmadığı ve yangın bölgesinin yerleşim bölgesini tehdit etmediği bildirilmiştir” denildi.