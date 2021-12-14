Valilikten maganda kurşunu ile ağır yaralanan doktor olayına ilişkin açıklama

Ordu Valiliği, maganda kurşunu ile ağır yaralanan doktor olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Aralık saat 14.20’de yaşanan ‘taksirle yaralama’ olayı ile ilgili olarak, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın, ikametinin balkonunda bulunduğu sırada baş kısmından silahla yaralandığı, kaldırıldığı hastanede ‘hayati tehlike vardır’ kaydıyla tedavi altına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Olay yerinde ve çevresinde bahse konu silahın ateşlenebileceği yön ve yer tespiti ile alakalı teknik cihazla çalışmalar yapılmış, olay yerine kuş uçuşu yaklaşık 130 metre mesafede bahçe içerisinde 8 adet yeşil renkli boş tüfek kartuşu bulunmuştur. Olayla ilgili yapılan çevre araştırmaları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Lami A. isimli şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada 1 adet tüfek ve olay yerindeki boş kartuşlarla aynı kalibre, marka ve renkte çok sayıda fişek ele geçirilerek suç unsurlarına el konulmuştur. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan ilk görüşmede olay yerinde atış talimi yaptığını beyan etmiş olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.