Valilikten "kayyum" açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, CHP İl başkanlığındaki kayyum heyetinin üzerine mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan ve bugün görevi teslim alacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakılması olayının detaylı bir şekilde incelendiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında gerçekleştirilecek olan il başkanlığı devir teslim töreni öncesinde görevi devralacak Ahmet Budak, güvenlik güçlerimizi arayarak aracının üzerine kaleşnikof mermisi bırakıldığını ihbar etmiştir. İhbar üzerine güvenlik güçlerimiz araç üzerinde inceleme yaparak mermiye el koymuş, olay adli makamlara intikal ettirilmiştir. Olay tüm yönleriyle incelenmekte olup, başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir” denildi.

Kayyum ataması

Geçtiğimiz şubat ayında CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ve il yönetimi, partinin genel merkezi tarafından görevden alınarak yerine Ferhat Karadağ başkanlığındaki kayyum heyeti atanmıştı. 45 gün içerisinde CHP İl Teşkilatını seçime götürmesi gereken Karadağ başkanlığındaki kayyum heyeti, bunu gerçekleştirmeyince mahkemelik oldu. Partililer tarafından Ankara 5. Sulh Mahkemesine açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Karadağ ve beraberindeki ekibin görevine son veren mahkeme, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Ahmet Budak, Zeliha Uyar, İmam Ali Keskinbıcak, İbrahim Halil Pakır ve Nükhet Aktaş’ı atadı.

Bugün CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nda düzenlenecek devir teslim töreninde CHP İl Başkanlığına oturacak olan Ahmet Budak’ın aracının üzerine uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.