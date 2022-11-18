Valilik’e üst düzey ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Filyos gezisine daveti üzerine Zonguldak’a gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, günün anısına valilik anı defterini imzaladı.

Ardından misafirleri kapıda karşılayan Vali Tutulmaz, konukları makamında ağırladı.

Program basına kapalı olarak devam etti.