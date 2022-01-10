Valilik önüne bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

Şanlıurfa Valiliği önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatan ekipler, fünye ile patlattıkları çantada elbise olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliği protokol girişi önünde yaşandı. Valilik girişinde görevli polis memurları kapının önüne bırakılmış kırmızı bir spor çanta olduğunu fark etti. Çantada patlayıcı olma ihtimaline karşı valiliğin önündeki Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, inceledikleri çantayı fünye ile patlattı. Çantadan elbise çıktı.

Çantanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığı belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.